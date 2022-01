Află dacă ai DIABET, în mai puțin de 1 minut. Testul celor 5 degete Daca nu este tratat, prediabetul poate deveni diabetul de tipul 2 in mai putin de 10 ani. Simptomele sale sunt setea excesiva, urinarea frecventa, oboseala cronica, slabirea rapida, apetitul crescut, problemele cu vederea si ranile care se vindeca foarte greu.Exista insa o procedura simpla care iti poate spune daca ai prediabet. Dureaza mai putin de un minut si se bazeaza pe cateva intrebari simple.1. Ridica un deget in caz ca esti barbat si nu ridica niciun deget daca esti femeie.2. Ridica un alt deget daca ai mai mult de 40 de ani, doua degete daca ai peste 50 de ani si trei degete daca ai peste… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

