Stiri pe aceeasi tema

- Contributia Catolicismului la lupta pentru inlaturarea urmarilor Tratatului de la Trianon din 1920, prin sustinerea politicii revizioniste a Ungariei, a marcat major Istoria Romanilor intre 1918-1945. Biserica Romano-Catolica Maghiara din Transilvania si Vaticanul au stat alaturi intr-o actiune antiromaneasca…

- Vara, pielea ta are nevoie de mai multa atenție decat de obicei. Expunerea pentru o durata mai lunga de timp la razele soarelui poate sa genereze diverse probleme semnificative la nivelul pielii. Astfel, trebuie sa ții cont de acest aspect pe tot parcursul verii, indiferent de cat de mult timp petreci…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a declarat joi, ca e nevoie de a abordare profesionista in ceea ce priveste digitalizarea administratiei, subiectul fiind abordat si in cadrul intalnirii pe care Comitetul director al Asociatiilor municipiilor din Romania a avut-o saptamana aceasta,…

- In timpul acestui „filtru de meditatie” impus de pandemie nu putem ocoli gravele probleme ale natiunii noastre. O dorinta mare a noastra este si stabilirea unor relatii frumoase si armonioase cu maghiarii de la noi si cu cei din Ungaria, dupa atatea secole de nedreptate si de relatii nefratesti din…

- In cuprinsul lucrarii Permanenta convietuirii pasnice * Allando bekes egymas mellett eles, editata de Fundatia „Armonia” pentru familiile etnic mixte din Romania, București, 1996 (ediție ingrijita de Ștefan Rab), istoricul clujean Vasile Lechințan prezinta cateva momente ale solidaritații dintre romani,…

- Acest eveniment nemaitrait, pandemia, a provocat schimbari nebanuite in structura economica și social-politica, și in comportamentul oamenilor, nu doar in Romania, ci peste tot pe glob, unde și-a facut prezența coronavirusul COVID-19. Interesant este ca semenii noștri, timorați, stresați și frustrați,…

- In 30 martie 1996, in organizarea Ligii Cultural-Creștine „Andrei Șaguna” și a Fundației „Armonia” a Familiilor Etnic Mixte din Romania, filiala Covasna, la Balvanyos a avut loc simpozionul cu tema „Marii prietenii intre oamenii de cultura romani și maghiari”. Comunicarile prezentate cu acest prilej…

- Anul 2020 marcheaza implinirea a 75 de ani de la incheierea celui de al Doilea Razboi Mondial, in urma caruia Romania a inregistrat peste 900.000 de morți, disparuți, prizonieri, raniți și invalizi. Ziua Veteranilor de Razboi se sarbatorește in fiecare an pe 29 aprilie, in onoarea tuturor militarilor…