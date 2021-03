Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Craiova aduna gunoi de tot felul și il aduce in propria locuința. Borcane, pet-uri, pungi pline cu mizerie, mancare stricata, resturi, cutii de plastic și de carton. Toate acestea sunt adunate in locuința femeii de la etajul trei din cartierul Rovine. O femeie aduna tot gunoiul in propria…

- Cuplul se afla intr-o cabana la țara și, din cate se pare, tragedia s-ar fi produs din cauza inhalarii monoxidului de carbon survenit, cel mai probabil, pe fondul funcționarii defectuoase a unei sobe. Și pisica acestora a fost gasita moarta pe pragul casei. potrivit stiridiaspora.ro .Din primele informații…

- Cuplul se afla intr-o cabana la țara și, din cate se pare, tragedia s-ar fi produs din cauza inhalarii monoxidului de carbon survenit, cel mai probabil, pe fondul funcționarii defectuoase a unei sobe. Și pisica acestora a fost gasita moarta pe pragul casei. potrivit stiridiaspora.ro .Din primele informații…

- Cinci talhari, care au intrat in toiul nopții, in locuința a doi timișoreni, cu cagule și inarmați cu cuțit, a fost prinși de polițiști. Barbații sunt arestați preventiv, iar prejudiciul a fost recuperat, insa nu in totalitate.

- Potrivit anchetatorilor, cele doua femei s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon. „Sambata, 16 ianuarie, in jurul orei 12.30, am fost sesizati despre faptul ca doua femei au fost gasite decedate in anexa locuintei uneia dintre ele, din municipiul Pascani. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde…

- Un barbat in varsta de 76 de ani a decedat vineri seara dupa ce s-ar fi impuscat accidental cu o arma de vanatoare in locuinta sa din comuna Teslui, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, potrivit Agerpres. Citește și: Raportul oficial…

- CHIȘINAU 10 ian - Sputnik. In jurul orei 03:20, oamenii legii și pompierii au fost alertați ca arde locuința unui barbat din satul Dragușeni, raionul Hancești. Imediat la fața locului s-au deplasat salvatorii și polițiștii. Dupa ce au stins flacarile, specialiștii au depistat ca ușa de la intrare…

- Doi bihoreni au avut nevoie de cateva zile de ingrijiri medicale dupa ce au fost talhariți in propria locuința, improvizata, aflata pe strada Corneliu Baba, de pe malul stang al Crișului Repede.