- Aceasta dieta de urgenta este folosita de persoanele care au putin timp la dispozitie pentru a slabi. Efectele sale se vad intr-o singura noapte. Iti subtiaza talia si arde caloriile. Iata ce reguli trebuie sa urmezi. Ora 08:00 - Bea un pahar de apa calda cu suc de lamaie. Ora…

- Yoshinori Ohsumi, cercetator japonez specializat in biologie celulara, a descoperit un principiu al mancatului care promite scaderea in greutate si regenerarea celulara. A fost atat de inovatoare, incat Ohsumi a fost laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie si Medicina in 2016, scrie Brightside.me.…

- Capitanul nationalei de handbal feminin si componenta a campioanei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a fost amendata cu 500 de lei de catre Comisia de Disciplina a FRH, pentru ”comentarii jignitoare la adresa arbitrilor” cu ocazia partidei cu SCM Craiova, din etapa a XIX-a a Ligii Nationale.In…

- Mod de preparare Prajitura cu dulceata de coacaze Se pregateste un blat din 7 albusuri batute spuma tare cu un praf de sare si zaharul turnat in ploaie. Se mixeaza galnenusurile cu uleiul apoi se incorporeaza in albusuri,se toarna si esenta si pesmetul alb ,turnat in ploaie,Se coace blatul…

- Binecunoscutul cantareț de muzica ușoara Catalin Crișan s-a luptat și el cu kilogramele in plus, insa a avut o ambiție ieșita din comun și a reușit sa scape de surplusul de grasime cu un regim special. Catalin Crișan, care in prezent este profesor la propria școala , este unul dintre cantareții din…

- 'Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand venim…

- Aluat clatite. Am descoperit secretul celor mai delicioase clatite, pentru toate gusturile, fie ca iti plac clatitele pufoase, clatitele crocante sau esti fan clatite americane. Aluat clatite. 5 pasi pentru aluatul perfect de clatite Oua de taraOuale de tara fac clatitele mai pufoase,…

- Daca in acest moment nu arați deloc cum ți-ai imaginati, nu trebuie sa disperi, scrie varusandel.ro. Trucul de mai jos, simplu și eficient, te ajuta sa rezolvi aceasta problema fara sa ții vreo dieta drastica. Citeste si Ceai de ceapa. Beneficii si contraindicatii. Retete pentru imunitate,…