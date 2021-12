Afla cum poți să începi o afacere chiar dacă nu ai bani? Cu toate ca s-ar putea sa crezi ca ai nevoie de un capital pentru a-ți incepe o afacere in acest moment, in special daca ai o idee buna și multa voința, afla ca exista soluții sa mergi mai departe pentru a-ți manifesta ideea intr-o afacere. De foarte multe ori exista șansa sa incepi un business și cu bani puțini sau chiar fara investiții, in funcție de ideea pe care vrei sa o transformi intr-o afacere. Bineințeles ca pentru a-ți dezvolta ulterior afacerea ai nevoie de fonduri suplimentare, de parteneri, investitori și un plan foarte bine pus la punct, insa strict pentru a incepe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu dezvoltarea tehnologiei și apariția rețelelor sociale, au aparut și riscurile, care, negestionate corespunzator, pot conduce catre dezechilibre emoționale și chiar patologii.Sindromul FOMO, tradus prin „frica de a nu pierde ceva important și de a fi lasat pe dinafara”, este un fenomen real…

- Prunele sunt fructe ce ofera energie și ajuta chiar și la slabit. Iar datorita celor de la Arome din Calimani, ne putem bucura de ele pe tot parcursul anului. Acestea sunt uscate printr-un proces ce le face sa-și pastreze proprietațile. Iar acum le gasiți pe stoc, la gramaje diferite, la cei de la Arome…

- Facebook intenționeaza sa se schimbe cu un nou nume axat pe metavers, a notat marți Verge. In același timp, gigantul tehnologic este supus focului autoritaților de reglementare din intreaga lume asupra practicilor sale comerciale. Compania intenționeaza sa anunțe noul nume saptamana viitoare, a raportat…

- A fost o noapte grea pentru milioane de oameni, asta dupa ce Instagram, Facebook și Whatsapp au cazut timp de 7 ore. Bineințeles, țara noastra a fost afectata, iar influencerii ne spun ce au facut in aceasta pauza de la online.

- Cascada Cailor este cel mai vizitat obiectiv turistic din zona Borșa, in special pe perioada verii. Cei care ajung sus cu telescaunul au acum ocazia sa savureze o placinta cu branza sau dulceața de casa, respectiv sa se bucure de mancaruri ciobanbești tradiționale. Familia Danci are o stana tradiționala,…

- In cadrul unui studiu realizat in ultimii trei ani, Facebook a constatat ca aplicația de distribuire a fotografiilor Instagram (deținuta de Facebook) este “daunatoare in cazul unui procent semnificativ” al tinerilor utilizatori, mai ales pentru adolescente, potrivit The Wall Street Journal. De asemenea,…

- Fostul ministru al Justitiei Stelian Ion prezinta, marti, o lista de asa-numite ”lucruri evidente” care ar arata „intentia reala a lui Florin Citu”, respectiv aceea de a scoate USR PLUS de la guvernare. Stelian Ion a postat, marti, un mesaj pe Facebook, intitulat: ”Cateva lucruri evidente”. ”1. PNL…