Stiri pe aceeasi tema

- O poveste de dragoste imprevizibila se desfasoara intre o eleva de 14 ani si un tanar de 21 de ani, ambii din municipiul Turda, pentru ca fata, indragostita lulea de baiat, refuza sa colaboreze cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O adolescenta de 16 ani a fost cautata toata noaptea de vineri spre sambata de catre politisti, dupa ce a sustinut la telefon ca este urmarita de un barbat inarmat, insa dimineata a fost gasita intr-un parc din municipiul Arad, recunoscand ca totul a fost o inscenare.Mama fetei a apelat 112…

- O adolescenta in varsta de 17 ani din orasul Borsa a fost rapita, sambata seara, din apropierea unei benzinarii locale, a purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes.Conform aceleiasi surse, rapirea s-a produs la ora 18,45, moment in care Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din…

- Incurcate sunt caile vietii! Desi nici nu visa vreodata sa ajunga in sanul familiei regale, Kate a primit, in copilarie si adolescenta, mai multe semne referitoare la viata care o asteapta! Putini stiu ca cea care este acum Ducesa de Cambridge a jucat, in copilarie, intr-o piesa de teatru, la serbarea…

- Un atelier de incaltaminte din Cluj-Napoca a lansat o colectie inedita de incaltaminte: „Pantofi de Distantare Sociala”. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Orice barbat are nevoie de tricouri. Suntem siguri ca nu sunt barbați care sa nu poarte tricouri, sub orice forma ar fi acestea și din orice material. Nimeni nu trece prin viața fara sa poarte un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O fata de 15 ani care a plecat, sambata, de acasa si nu a mai putut fi contactata este cautata de politisti. Persoanele care pot oferi detalii sunt rugate sa sune la 112. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!