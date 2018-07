Stiri pe aceeasi tema

- De cand se știe, Crina Abrudan le spune celor care intreaba cum reușește sa aiba un bronz atat de uniform și de frumos, ca nu este un exemplu de urmat și ca nu sfatuiește pe nimeni sa o copieze. Crina Abrudan se bronzeaza fara sa foloseasca vreo protecție solara, se expune de dimineața pana seara și…

- Foloseste zilnic crema Cand nu ești in vacanța preferi sa nu folosești loțiune de protecție solara deloc. Crema aceasta este utila, insa, in zilele toride de vara atat cand ești in concediu la mare, cat și cand ai multe drumuri de facut prin soare. Pielea poate avea de suferit chiar…

- Cremele cu protecție solara care sunt vandute la colț de strada sau in piețe sunt deosebit de periculoase pentru sanatate. Chiar daca pretul ii atrage pe cumparatori, cosmeticele nu sunt tinute la temperatura corespunzatoare si pot contine substante nocive pentru piele. Ba mai mult, dermatologii avertizeaza…

- Fotograful Tibi Arsene ne-a povestit care este ritualul de ingrijire al unui barbat și ce produse de beauty folosește in rutina lui zilnica. Vezi clipul video! Vezi și: O metoda simpla pentru a curața pensulele de machiaj „Da, am o rutina!“, recunoaște celebrul fotograf specializat pe moda și frumusețe.…

- Deși multe persoane aleg sa foloseasca crema cu factor de protecție solara doar vara sau doar atunci cand merg la plaja, acest lucru este total greșit. Crema cu factor de protecție solara trebuie sa fie folosita in permanența.

- Soarele poate distruge pielea daca exageram cu statul la plaja. Cremele de protectie sunt obligatorii. Bronzul la solar este cel mai periculos, deoarece cateva minute la acest aparat inseamna o zi intreaga de stat la plaja.