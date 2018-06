Află ce mesaje îţi transmit visele erotice Incest Daca acest vis are legatura cu o experienta reala, indicat este sa ceri ajutorul unui terapeut. Daca este, insa, un simplu vis, atunci el reflecta dorintele erotice. De asemenea, mai poate semnifica o simbioza dintre elementele masculine si feminine ale eului interior. In cazul in care esti certat cu un membru al familiei, atunci este posibil ca visul sa semnifice nevoia de iertare. Abstinenta Daca visezi ca esti abstinent, indiferent ca este vorba de sex, alcool sau alte substante, poate fi un mesaj ca te supraestimezi. Ia lucrurile incet. SIDA … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

