Află ce conţin hamburgerii Daca esti un mare consumator de hamburgeri, crenvursti sau creveti ai mare grija. Studiile arata ca aceste produse contin substante care iti pot pune sanatatea in pericol. Hamburgerii 70 la suta din carnea tocata de pe piata contine un produs din carne de vita procesat ("pink slime") imbibat in amoniac. "Pink slime" consta intr-un amestec de resturi de carne care mai demult erau considerate bu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

