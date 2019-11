Stiri pe aceeasi tema

- World Rugby a anuntat, vineri, nominalizarile pentru jucatorul anului 2019, iar doi rugbisti sud-africani se afla pe aceasta lista.Cheslin Kolbe si Pieter-Steph du Toit sunt sud-africanii nominalizati, iar pe lista se afla si un alt finalist al Cupei Mondiale, englezul Tom Curry. Ceilalti…

- Pandurul si Gorj TV va lanseaza o provocare! Participa la sondajul nostru pentru a alege impreuna temele de campanie pe care le vom dezbate cu candidatii si sustinatorii lor. Ai dublu castig: afli raspunsuri la problemele care te intereseaza si par...

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, afirma ca are "credinta nestramutata" in puterea PSD de a "da romanilor un viitor mai bun". "Voi lupta pentru a arata tuturor celor ce astazi nu mai cred in institutia Presedintelui din cauza abuzurilor lui Klaus Iohannis ca noi, Partidul…

- PSD și-a batut in cuie un calendar prezidențial care nu ia in calcul moțiunea de cenzura de joi și riscul demiterii Guvernului, spun surse din partid.Vineri, dupa votul la moțiune, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, va participa la o sedinta de campanie cu toate organizatiile…

- Va fi publicata lista candidatilor admisi pentru cursa prezidențiala Arhiva Foto: Razvan Stancu. Biroul Electoral Central urmeaza sa comunice lista candidatilor admisi pentru a intra în cursa prezidentiala din noiembrie. Potrivit calendarului stabilit de guvern, campania electorala…

- Viorel Catarama a declarat, luni, ca inlaturarea sa din competiția pentru prezidențiale incalca fragrant legea, fapt pentru care CCR a invalidat decizia BEC. Acesta a precizat ca Biroul Electoral Centra acționeaza, in ultima vreme, ca un actor politic, chiar daca nu are aceasta atribuție.„Așa…

- Avram Iancu, bibliotecarul din Petrosani care a devenit cunoscut dupa ce a traversat inot Canalul Manecii, a anuntat ca se retrage din cursa pentru prezidentiale pe motiv ca nu a reusit sa adune pragul de 200.000 de semnaturi necesare. „Scorul este 7 la 1 in favoarea adversarului. Ne aflam in minutul…