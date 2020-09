Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a stabilit lista finala cu numerotarea si sediile sectiilor de votare pentru Alegerile locale 2020. Astfel, pentru scrutinul din 27 septembrie 2020 au fost organizate 18.794 de sectii de votare. La Alegeri locale 2020, cetațenii pot afla secția de vot la care…

- "Eu spun ca daca respectam regulile in ziua votului, cand intram in sectia de votare, nu exista un risc mai mare decat in momentul in care te duci sa cumperi paine, sa cumperi lapte, sa bei o bere, nu exista risc. In acele patru, cinci, sase minute cat stai in sectia de votare, daca respecti regula,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a indemnat locuitorii din Satu Mare sa iasa la urne in ziua votului, explicand ca nu exista risc de imbolnavire mai mare decat atunci cand cumperi paine sau "bei o bere", transmite Agerpres."Eu spun ca daca respectam regulile in ziua votului, cand intram in sectia de…

- Președintele Autoritații Electorale Permanente, Constantin-Florin Mitulețu-Buica, a anunțat care sunt regulile care vor trebui respectate in ziua votului de la alegerile locale care vor avea loc in data de 27 septembrie a.c.. Anunțul live facut de președintele AEP poate fi ascultat AICI . “Acest ordin…

- Senatul a respins marți, 8.09 a.c., proiectul senatorului USR Florina Presada prin care a propus doua zile de vot pentru scrutinul din 27 septembrie. Raportul de respingere al propunerii legislative propus plenului de Comisia juridica a intrunit 86 voturi „pentru” si 44 „impotriva”. In plen, Presada…

- In acest context, Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, vine cu noi precizari. Potrivit acestuia, autoritatile au in vedere la elaborarea normelor care vor fi aplicate in ziua votului pentru alegerile locale asigurarea unor cabine de vot dedicate in cazul in care la o sectie de votare se va prezenta un…

- Cei care doresc sa voteze la alegerile locale de anul acesta, din 27 septembrie, vor putea sa o faca doar in localitatea trecuta in buletin. In plus, cei care vor sa voteze pot sa afle detalii despre locul in care pot vota, la ce secție de votare sunt arondați, consultand site-ul oficial al Registrului…

- Alegerile locale se apropie cu pași repezi. Ceea e pare sa ”scape” autoritaților e tocmai izbucnirea unui focar COVID 19. De la pacienții internați in spital, care și ei au dreptul sa voteze. ”S-a gandit cineva ca vor lua….buletinele de vot posibil covidate, pe care sa le duca ulterior la secția de…