- Programul de colectare a deșeurilor și transportul acestora este pus in aplicare de azi, 09 august 2021. Astfel, in saptamana 9 – 14 august, in intervalul orar 08-16, SOMA va colecta deșeurile reciclabile din pubelele galbene de 120 L și deșeurile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria Campia Turzii informeaza cetațenii care este programul de colectare a deșeurilor pentru perioada august-decembrie Pentru o mai buna informare privind activitatea de colectare selectiva a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pentru o mai buna informare privind activitatea de colectare selectiva a deșeurilor, efectuata de operatorul de salubritate, Supercom, Primaria Municipiului Campia Turzii va pune la dispoziție programul de colectare, defalcat,

- In perioada 9-14 august, in județul Bistrița-Nasaud se va desfașura o noua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase. Supercom va ridica obiecte de mobilier, saltele, covoare, mobilier de gradina. Afla unde le depozitezi și in ce zile: A.D.I. Deșeuri Bistrița-Nasaud impreuna cu operatorul de colectare…

- In zilele de 26 și 28 iulie 2021, operatorul de salubritate SC Financiar Urban va putea colecta de la abonații din zonele cu case din Mioveni și deșeuri reciclabile (plastic, hartie, carton, doze de aluminiu). Astfel, luni, 26 iulie 2021, cetațenii din Faget și Colibași vor depune sacii cu ambalaje…

- Darmanești: Graficul de colectare a deșeurilor in luna iunie Primaria Darmanești informeaza cetațenii privind graficul de colectare a deșeurilor menajere și reciclabile in luna iunie. Astfel, in aceasta luna, deșeurile menajere vor fi ridicate in zilele de 3, 10, 17 și 24 iunie. Deșeurile reciclabile…

- IN ATENTIA ABONATILOR FLORICON SALUB SRL Programul de colectare a deseurilor menajere, in perioada Sarbatorilor de 1 IUNIE si RUSALII, va fi urmatorul: CAMPINA - 01.06.2021 – zi libera, programul de colectare al acestei zile se va efectua integral pe data de 29.05.2021- 21.06.2021 – zi libera, programul…

- Operatorul de salubritate Floricon Salub anunța unele modificari care intervin in programul de ridicare a gunoiului menajer și reciclabil de la populație și agenți economici pe 1 iunie (Ziua Copilului) și 21 iunie (a doua zi de Rusalii). Aceste zile sunt stabilite prin lege ca fiind nelucratoare.