Stiri pe aceeasi tema

- Programul SOMA, de colectare a deșeurilor in zona rurala din județul Bacau, este valabil incepand cu data de 09 august pana pe 31 decembrie 2021. Deșeurile reziduale se colecteaza saptamanal, iar cele reciclabile o data pe luna. Pentru o mai buna... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pentru a veni in intampinarea solicitarilor cetațenilor orașului, Primaria municipiului Alba Iulia, a amplasat in zona centrala, in fosta piața, vizavi de ADR Centru doua containere speciale pentru colectarea gratuita a deșeurilor din lemn, respectiv a celor rezultate din construcții. Reguli de depozitare:…

- FOTO| Doua containere pentru colectarea GRATUITA a deșeurilor din lemn și din construcții, la Alba Iulia. Reguli de depozitare Doua containere pentru colectarea GRATUITA a deșeurilor din lemn și din construcții, la Alba Iulia. Reguli de depozitare Pentru a veni in intampinarea solicitarilor cetațenilor…

- In cartierele Prundu, Razboieni și Craiovei vor fi montate 36 de pubele pentru colectarea deșeurilor reciclabile din plastic/metal, hartie/carton și sticla, in 12 platforme de colectare selectiva. Acestea se adauga pubelelor ingropate destinate deșeurilor menajere. “Va rog sa le folosim cu responsabilitate!”…

- Pe 17 august se colecteaza deșeurile din sticla de sticla in comuna Darmanești. Colectarea deșeurilor reciclabile se va face pe raza comunei atat la persoanele fizice, cat și la agenții economici. Operatorul SC Financiar Urban SRL pune la dispoziție utilaje speciale pentru ridicarea (colectarea) acestor…

- Pitești: Noi campanii pentru colectarea deșeurilor voluminoase! Salubritate 2000 S.A. organizeaza in perioada urmatoare campanii pentru colectarea deșeurilor voluminoase! Ce sunt deșeurile voluminoase? Sunt deșeurile solide de diferite proveniențe care, din cauza dimensiunilor lor, nu pot fi preluate…

- Steluta Popescu de la Garda de Mediu este invitata la un interviu online, unde se va discuta despre deseuri, colectare selectiva si modul in care primariile din judet le gestioneaza Deseurile din judetul Constanta, cel putin cele din port, au tinut prima pagina a ziarelor saptamani bune, fiind atrasa…