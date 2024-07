Stiri pe aceeasi tema

- Inovarea in domeniul dronelor prinde aripi in Romania, unde se desfașoara proiecte menite sa revoluționeze diverse sectoare, cu accent pe agricultura. Potrivit ministrului Economiei, Radu Oprea, unul dintre aceste proiecte de varf este cel referitor la o „drona romaneasca pentru agricultura”, in colaborare…

- Urmarire desprinsa, parca, dintr-un film de acțiune, pe strazile orașului de pe Bega. Polițiștii locali din Timișoara au urmarit in trafic un sofer care nu ar fi oprit la semnalele acestora. „Cursa” a fost surprinsa in imagini, iar scenele par desprinse dintr-un film. La finalul urmaririi, polițiștii…

- O noua zi, un nou moment de tristețe și doliu in cinematografia romaneasca. Din paca,te astazi s-a stins din viața unul dintre cei mai indragiți actori, George Custura, varsta de 68 de ani. Un nou moment de tristețe și doliu in cinematografia romaneasca The post Doliu in cinematografia romaneasca. S-a…

- Pana pe 14 iunie, cei interesați pot vizita expoziția Muzicontainer, deschisa in incinta Centrului Cultural Faber. Inedita expoziție care detaileaza istoria muzicii electronice din Timișoara, poate fi vizitata in intervalul miercuri – sambata intre orele 18 și 21. Expoziția organizata de Muzicon este…

- Galeria LogArt din cadrul Colegiului National „Constantin Diaconovici Loga” din Timisoara o prezinta pentru a doua oara pe Mara Martanov cu expoziția „Portrete”, in cadrul proiectului propus de coordonatorul galeriei, artistul și profesorul Sorin Scurtulescu, care prezinta expoziții personale dedicate…

- Fundația Aquatim și compania Aquatim organizeaza la Muzeul Apei din calea Urseni expoziția de pictura omagiala „Explorari afective”, semnata de artistul Ciprian Radovan, al carei vernisaj va avea loc luni, 13 mai, la ora 18:00, cand va fi prezentata de Diana Radovan și Robert Șerban. „Ciprian Radovan…

- „Lifeline” marcheaza expoziția cu numarul 100 a artistului german Dieter Mammel. Acesta ofera vizitatorilor Muzeului Național de Arta din Timișoara o panorama a creațiilor sale din ultimii 20 de ani.

- Politistii au reusit sa opreasca cu focuri de arma o masina care transporta 8 migranti, dinspre Arad, spre Timisoara. Dintre cei 8 doar 5 au fost prinsi, si soferul masinii. Trei migranti au reusit sa fuga.Autoturismul pe care politistii de la Biroul Autostrazi au vrut sa il opreasca in cadrul unei…