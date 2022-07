Stiri pe aceeasi tema

- Sambata are loc Marșul Pride TM, care face parte din manifestarile dedicate comunitații LGBTQIA. Traficul și transportul in comun vor fi deviate. Și duminica vor fi restricții in centru, insa de data aceasta pentru un eveniment automobilistic.

- Un incendiu a izbucnit miercuri la o locomotiva electrica a unui tren Interegio, in zona de triaj a Garii Videle, informeaza reprezentantii ISU Teleorman. Focul s-a extins si la un vagon de calatori, dar cele 250 de persoane care se aflau in tren s-au autoevacuat și nimeni nu a fost ranit, potrivit…

- Polițiștii Biroului Rutier și cei din cadrul celor cinci secții urbane din Timișoara au desfașurat ieri, in intervalul orar 18:00 – 2:00, o acțiune in zona festivalului Vest Fest, „pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, fiind executate masuri specifice in vederea prevenirii activitaților infracționale,…

- Certificatele CO2 sunt pe cale de a aduce o noua amenda consistenta pentru societatea de termoficare din Timișoara: 15 milioane de euro. Consilierul local Radu Țoanca (PSD) susține ca falimentul Colterm este „iminent și depinde de Administrația Fondului de Mediu”. Conform consilierului local, Administrația…

- Polițiștii locali continua sa verifice șantierele din Timișoara pentru a vedea daca deșeurile sunt gestionate corect. Astfel, in ultimele 15 zile au fost efectuate verificari și reverificari zilnice la 42 de șantiere din oraș. In urma controalelor, polițiștii au dat șase amenzi in valoare de 9.500 de…

- Duminica, 10 aprilie, politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica, impreuna cu politisti ai Serviciului Rutier, Serviciului Actiuni Speciale si cei ai Sectiei 8 Rurala Baneasa au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, a faptelor cu violenta, a infractiunilor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Suceava au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la Vatra Dornei. Potrivit ISU Suceava mai multe persoane sunt blocate in telescaunul din Vatra Dornei."Intervin pompieri militari si salvamontisti cu accesorii…