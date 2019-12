Afişarea repartiţiilor la examenul de rezidenţiat pentru medici Cel mai probabil astazi vor fi afisate repartitiile la examenul de rezidentiat, a spus aseara ministrul sanatatii. Prezent la Iasi, el a subliniat importanta unui examen centralizat corect pentru toata lumea unde se invata de pe aceasi materie, pentru a asigura egalitate de sanse pentru toti absolventii. In privinta bibliografiei, ministrul Costache a declarat ca se poarta discutii pentru actualizarea acesteia, astfel incat sa fie o materie unica. Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

