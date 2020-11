Afirmații grave: Dan Bittman crede ca Andreea Esca a inscenat ca a avut COVID-19 Dan Bittman , cunoscut ca solist al trupei Holograf, afectat probabil financiar de pandemia COVID-19, atat ca artist, cat și ca om de afaceri , raspandește in mediul online pareri, fara nicio susținere medicala, ca pandemia COVID-19 nu ar exista și ca ar fi vedete, oficial depistate cu acest virus, care nu s-ar fi imbolnavit defapt. Andreea Esca a fost astfel nominalizata. ”S-au cautat atatea si atatea exemple, au vrut sa gaseasca si in lumea sportului, au vrut sa gaseasca si in lumea televiziunii, cum a fost Andreea…