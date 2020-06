Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis joi dupa-amiaza ca iși dorește prelungirea starii de alerta cu o varianta mai simpla, care sa conțina unele lucruri obligatorii, printre care purtarea maștii in interior, distanțarea și masurile de igiena. „Nu ne-am dorit nimeni aceasta epidemie, aceasta pandemie.…

- Apoi, președintele va avea o intalnire cu reprezentanții comunitații universitare din cadrul Universitații din București, la 30 de ani de la „Fenomenul Piața Universitații”, la Universitatea din București. Victor Ponta: "Nu s-a terminat cu coronavirusul, dar tot Iohannis si Orban ne spun sa facem…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marti ca se impune prelungirea starii de alerta, dar ca masurile restrictive vor fi mai puține decat sunt acum in vigoare, si le-a transmis parlamentarilor un apel la responsabilitate. "Avand in vedere ca nu avem o scadere semnificativa a numarului de…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți ca se impune prelungirea starii de alerta dupa 15 iunie, avand in vedere ca numarul infecțiilor cu coronavirus nu a scazut semnificativ. Șeful statului a facut un apel la Parlament sa nu blocheze prelungirea starii de alerta. Presedintele USR, Dan Barna,…

- Presedintele Klus Iohannis aanuntat marti ca dupa 15 iunie se pot redeschide mall-urile, fara restaurante si fara locuri de joaca, vor fi posibile evenimente private cu numar limitat de persoane si va fi posibila redeschiderea after-school-urilor si gradinitelor private. Presedintele a declarat ca,…

- Stare de alerta- "Dinspre Guvern si dinspre Palatul Cotroceni ni se spune ca starea de alerta ar urma sa fie prelungita.(...) Pozitia USR este aceea ca decizia privind prelungirea sau nu a starii de alerta depinde foarte mult de datele pe care Guvernul le va prezenta in sustinerea unei eventuale…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca se impune prelungirea starii de alerta, cu mai putine restrictii si a facut un apel catre parlamentari in acest sens. "Avand in vedere ca nu avem o scadere semnificativa a numarului de imbolnaviri noi, faptul ca avem in continuare…

- ​Liderul PSD, Marcel Ciolacu, considera ca nu mai este nevoie prelungirea starii de alerta, chiar daca Guvernul îsi doreste acest lucru și-l ironizeaza pe președintele Iohannis, comentând ca trebuie terminat cu „Klaustofobia”. Declarațiile sale vin în contextul…