Afirmația premierului Chicu: Cine sunt cei mai muncitori oameni CHIȘINAU, 17 feb - Sputnik. Prim-ministrul Ion Chicu a enumerat cateva popoare care, in opinia lui, ar fi cele mai muncitoare sau mai muncitoare decat altele și de la care cetațenii moldovenii ar trebi sa ia exemplu pentru a "reinvia Moldova". Duminica seara, prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, a prezentat pe pagina sa de Facebook un raport succint al activitații sale din saptamana trecuta (10-16 februarie). Dupa ce iși exprima regretul ca nu a reușit sa mearga intr-o vizita de lucru in satul sau de baștina - Parjolteni, raionul Calarași, premierul ne povestește despre vizita… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nastase a scris o postare pe blogul sau, acolo unde isi publica majoritatea opiniilor si analizelor, in care arunca in spatiul public o posibilitate neasteptata, respectiv suspendarea presedintelui Iohannis. "In seara asta, Klaus Werner Iohannis a anuntat ca, dupa caderea guvernului…

- Procurora Aliona Railean din oficiul Centru al Procuraturii municipiului Chișinau a declarat un automobil de model Hyundai Tucson, fabricat și procurat în 2016, la prețul de o mie de lei. În saloanele auto, prețul unui Hyundai Tucson începe de la 16.400 de euro. Potrivit…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunța controale la toate școlile clujene pentru a depista daca se mai strâng bani în așa-zisul „fond al clasei”. Edilul afirma ca, daca în timpul regimului comunist asemenea practici se desfașurau într-un cadru informal,…

- ​Pe scurt, pe înțelesul tuturor, Consiliul Economic și Social (CES) nu da avize pe proiectele deja adoptate de Guvern, dar marți a facut pe dos. Membrii Consiliului au recunoscut în Plen ca nu procedeaza așa, de obicei.Voi prezenta situația în aceasta ordine pentru a fi mai ușor…

- Satul moldovenesc este la limita existenței demografice. Locuitorii satelor, cei care mai sunt, nu se identifica prin comportament cu tradițiile satului moldovenesc: meștesug, datini, obiceiuri, inclusiv dragostea fața de pamânt. Demografia Republicii Moldova este periclitata de…

- Cel mai indragit batranel a sosit ieri in curtea Inspectoratului pentru Situații de Urgența Maramureș. Micuții, copiii pompierilor baimareni, l-au așteptat cu multe emoții pe Moș Craciun, care in acest an a sosit cu autospeciala de descarcerare. Bineințeles ca a avut asupra lui și sacul plin cu mult…

- In scolile Waldorf exista obiceiul de a se organiza inainte de venirea Mosului Nicolae asa numitele targuri sau bazare in care se expun obiectele confectionate de elevii scolii la activitatile de abilitati practice, acestea putandu-se si cumpara. Bineinteles, preturile sunt mai mult simbolice, iar parintii…

- In perioada 7 – 17 noiembrie 2019, reprezentanți ai 13 firme din Timiș, membre ale Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, au participat la o misiune economica in Statele Unite ale Americii, la New York. Scopul acestei misiuni economice? Creșterea vizibilitații firmelor din județ,…