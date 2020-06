Sectorul zootehnic din Romania a fost finantat cu peste 606 milioane de euro din fondurile europene alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) pentru dezvoltarea fermelor de productie, informeaza Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Potrivit sursei citate, in perioada mentionata au fost realizate 11.380 de investitii in ferme zootehnice si mixte. "Beneficiarii investitiilor din sectorul zootehnic au accesat fonduri europene in valoarea totala nerambursabila de peste 606 milioane de euro prin submasurile 4.1 'Investitii in exploatatii agricole',…