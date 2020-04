Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a platit in primul trimestru al anului 2020 catre beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) peste 160 milioane de euro, potrivit unui comunicat remis joi de AFIR. Sumele platite de catre AFIR reprezinta fonduri…

- V. Stoica Daca ședința ordinara a Consiliului Județean Prahova, desfașurata in ultima zi din luna martie, a avut loc in Sala Europa a Palatului Administrativ din Ploiești, pentru a fi menținuta distanța obligatorie intre participanți, incepand cu luna aprilie – atat timp cat va dura starea de urgența…

- Posibilitatea beneficiarilor de fonduri europene nerambursabile de a solicita suspendarea executarii contractelor de finantare a fost prevazuta, cu titlu de principiu, in Decretul 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 11…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza potentialii beneficiari ca, incepand cu data de 2 martie, se depun Cererile de Plata pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite” aferenta Masurii 8, Submasura 8.1 „Impaduriri si crearea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza potentialii beneficiari ca sesiunea de depunere a cererilor de plata din anul 2020 aferenta Masurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor", submasura 15.1 "Plati pentru angajamente de silvomediu", din…

- Curtea Constitutionala a admis marti, cu unanimitate de voturi, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Avocatul Poporului in cazul OUG referitoare la Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta si comunicatiile electronice. Astfel, CCR a constatat ca Ordonanta de urgenta a…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a autorizat și a efectuat plați catre fermieri, antreprenori și autoritați publice, in luna ianuarie 2020, in valoare totala de 56,2 milioane de euro, banii reprezentand decontarea unor proiecte de investiții realizate in agricultura, conform…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) informeaza beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020 ca formularele de plata pentru investițiile finanțate prin acest program trebuie semnate electronic.Practic, incepand din 24 decembrie 2019, formularele necesare in acest…