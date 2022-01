AFIR: Garanțiile emise de IFN-uri nu sunt acceptate în procedurile de achiziție publică Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunța ca in cadrul procedurilor de achiziție publica,autoritațile contractante nu pot accepta constituirea garanțiilor de participare sau a celor de buna execuție prin instrumente de garantare emise de catre instituțiile financiare nebancare (IFN), conform notificarii comunicate de Agenția Naționala pentru Achiziții Publice (ANAP). Potrivit legislației privind achizițiile publice/ sectoriale, in cazul contractelor de achiziții publice/contractelor sectoriale, autoritatea contractanta poate solicita constituirea de garanții de participare și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

