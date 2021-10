Stiri pe aceeasi tema

- “Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale informeaza beneficiarii publici ai Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) ca trebuie sa actualizeze bugetul indicativ aferent contractelor de finantare, in conformitate cu prevederile OUG 15/ 2021 privind reglementarea unor masuri…

- Rata de infectare continua sa creasca in București, aceasta ajungand sambata la 12,65 la mia de locuitori. Cea mai grava situație este in sectorul 1, unde rata de infectare este 14,86. Situația din celelalte sectoare este: in sectorul 2 – 12,92 la mie, in sectorul 3 – 10,54 la mie, in sectorul 4 – 12,63,…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, fara amendamente, OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny” cu o valoare de 50 de miliarde de lei, prin care, in perioada 2021 – 2028, autoritatile administratiei publice locale pot incheia…

- Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat, in cadrul emisiunii Puterea a Patra, ca marirea prețurilor la carburanți este generata de majorarea prețurilor la bursele internaționale. Totodata, politicianul a menționat ca Guvernul proaspat creat lucreaza cu cea mai mare seriozitate…

- Prin aceasta schema se acorda sprijin financiar pentru infiintarea de plantatii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de padure si perdele forestiere de protectie. ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 15 septembrie 2021 –…

- Panourile solare ar putea fi una din alternativele mai „ieftine” la curentul electric, mai ales in perioada verii. Intr-un bloc din Alba Iulia, costurile au fost reduse cu pana la 50% dupa ce au fost montate panouri solare care asigura apa calda a locuitorilor. In Constanța, spre exemplu, panourile…

- Administratiile locale nu vor mai plati taxe pentru avizele eliberate de autoritatile publice, de companiile de stat si de cele private pentru proiectele de interes public, a declarat, la Botosani, secretarul general adjunct al Guvernului, Mircea Abrudean, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, Executivul…

- Investiție pentru modernizarea unui drum vicinal in comuna Intregalde: Licitația in valoare de aproape 500.000 de lei, lansata in SEAP Investiție pentru modernizarea unui drum vicinal in comuna Intregalde: Licitația in valoare de aproape 500.000 de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Intregalde a…