Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunta ca 2.400 de proiecte de utilitate publica in mediul rural au fost finantate cu fonduri UE in perioada 2015 – 2022, mentionand ca 3.458 de kilometri de drumuri comunale, reprezentamd echivalentul distantei dintre Bucuresti si Madrid sunt in curs de modernizare, in timp ce peste 1.700 de kilometri de retea de alimentare cu apa au fost deja realizati. ”Autoritatile publice locale care deruleaza proiecte de investitii cu fonduri europene nerambursabile in dezvoltarea mediului rural au obtinut sprijin financiar pentru 2.428 de proiecte de…