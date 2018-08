AFIR a lansat o schema de finantare de 6,1 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Comunicațiilor, condus de Petru Cojocaru (PSD), in parteneriat cu Agenția pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR) și Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), vrea sa dezvolte o platforma naționala de could guvernamental, un proiect cu o valore de 45 milioane euro (fonduri UE și de la…

- Ca parte a celei mai recente acțiuni pentru contracararea influenței autoritaților de la Moscova in Ucraina, Pentagonul a anunțat vineri ca va acorda Ucrainei 200 de milioane de dolari sub forma de asistența de securitate.

- Agentia de Interventie si Plati pentru Agricultura a oferit de la inceputul lunii februarie subventii in valoare de 94 de milioane de lei.In total au fost receptionate 770 dosare. Cele mai multe au venit din Cahul, Hancesti si Orhei.

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind aprobarea unei scheme de ajutor de stat pentru industria cinematografica, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca aceasta este multianuala, se va derula pana la sfarsitul lui 2020 si va avea un buget anual…

- Consiliul Judetean Hunedoara va depune la Agentia de Dezvoltare Regionala Vest proiectul de reabilitare a Drumului Judetean 705 A, intre Orastie si Costesti. Soseaua este continuata de drumul modernizat pe fonduri UE dintre Costesti si Sarmizegetusa Regia.

- SOC…Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) de la Bucuresti a demonstrat ieri ca este doar o jucarie in mainile unor politicieni de doi bani si ca nu are nicio legatura cu interesele agricultorului de rand, cel batjocorit si umilit de afaceristi avizi dupa bani. Desi toate semnalele…

- Agentia de turism online Fly Go , un business de circa 40 de milioane de euro, urmeaza sa faca anul acesta investitii de 1,5 milioane de euro, cu precadere in zona tehnologica. Stefano Iervolino, CEO-ul Fly Go, a declarat ca, in era digitala...

- Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale a confiscat in mai putin de cinci luni de activitate bunuri in valoare de peste 46 de milioane de lei.De la inceputul anului au fost puse sub sechestru 320 de conturi in monede virtuale, activitatea carora nu este reglementata de BNM.