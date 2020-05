Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a anunțat semnarea contractului de finanțare din fonduri europene pentru un proiect cu valoarea totala de aproape 9 milioane de euro, implementat in parteneriat cu Agenția pentru Infrastructura Rutiera din Bulgaria, proiect care, pentru partea…

- Programul pentru refacerea sistemului de irigații și a infrastructurii principale, in doua direcții, demarat in 2014 și 2015, avea termen de finalizare in 2020. Departe de a fi gata, și-ar fi dovedit utilitatea mai ales in acest an cand este seceta, a declarat Daniel Constantin, vicepreședinte PNL și…

- Activitatea AFIR se desfasoara la capacitate normala in situatia starii de urgenta si permite implementarea fara sincope a proiectelor finantate prin PNDR 2020 Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale functioneaza la capacitatea normala atat la nivel central, cat si la nivel regional si judetean,…

- Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare are in testare un produs care ar urma sa reprezinte materia prima pentru toata gama de articole sanitare necesare in lupta cu pandemia de coronavirus.

- APIA efectueaza plata beneficiarilor Masurii M215 – Plati privind bunastarea animalelor – pachet a) Plati in favoarea bunastarii porcine. Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca astazi, efectueaza plațile aferente Masurii M215 – Plati privind bunastarea animalelor – pachet…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), aduce la cunostinta opiniei publice ca astazi, 01 aprilie 2020, efectueaza platile aferente Masurii M215 - Plati privind bunastarea animalelor - pachet a) Plati in favoarea bunastarii porcinelor, pentru cererile depuse in anul 2019. Suma totala…

- Posibilitatea beneficiarilor de fonduri europene nerambursabile de a solicita suspendarea executarii contractelor de finantare a fost prevazuta, cu titlu de principiu, in Decretul 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 11…