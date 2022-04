Stiri pe aceeasi tema

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a autorizat si a platit, in perioada 31 martie – 5 aprilie, fonduri europene in valoare totala de 117,90 milioane euro pentru beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) care au semnat angajamente pentru masurile de mediu…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a autorizat la plata beneficiarii Masurii 14 - Plati privind bunastarea animalelor - pachet a) porcine si pachet b) pasari din Campania 2021. Suma totala autorizata este in valoare de ...

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata o suma de 110,39 milioane euro pentru beneficiarii Masurii 14 - Plati privind bunastarea animalelor, pachet porcine si pachet pasari, in cadrul Campaniei 2021. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a virat in aceasta saptamana o noua transa de bani in conturile beneficiarilor PNDR in valoare totala de peste 7,5 milioane de euro (7.544.772 euro). Platile au fost efectuate pentru a deconta investitiile in mediul rural realizate de catre tinerii si…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a autorizat si platit, in cursul saptamanii trecute, fonduri europene in valoare totala de 17,6 milioane de euro (17.568.016 euro) pentru investitiile finantate prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020)”, anunta…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) demareaza, de astazi, 7 martie 2022, eliberarea de adeverințe pentru beneficiarii Masurii 14 - Bunastarea animalelor, care intenționeaza sa acceseze credite in vederea finanțarii activitaților curente, de la instituțiile bancare și nebancare…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunța beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) cu polite de asigurare emise de City Insurance, societate pentru care a fost deschisa procedura falimentului, ca trebuie sa prezinte o noua garantie valida emisa de catre o societate…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a transmis la sfarșitul lunii ianuarie Comisiei Europene solicitarea de decontare a sumei de 426,8 milioane de euro reprezentand rambursarea plaților realizate din bugetul național catre fermieri in perioada 16 octombrie – 31 decembrie 2021. Potrivit AFIR,…