Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) primeste, pana in data de 26 noiembrie, cereri de finantare pentru investitii prin submasura 16.4/16.4a - Sprijin acordat pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectorul agricol si pomicol din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR 2020). Potrivit unui comunicat al AFIR, remis vineri AGERPRES, beneficiarii eligibili care pot primi finantare prin submasura 16.4 si 16.4a sunt parteneriatele constituite, in baza unui Acord de Cooperare, din cel putin un fermier, un grup sau o organizatie…