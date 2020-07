Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din data de 30 Iunie se pot depune proiectele pentru submasura 9.1 „Inființarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol„. Continue reading Fonduri pentru grupurile de producatori din sectorul pomicol at Info real.

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat miercuri ca pe 30 iunie se lanseaza sesiunea de depunere a proiectelor in cadrul submasurii privind „Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol”, cu o alocare de totala de 1,98 milioane euro, din cadrul Programului National…

- Un contract de aproape 5 milioane de lei a fost scos la licitație de autoritațile locale din comuna Santamaria Orlea. Proiectul cu o valoare de 4.823.510 lei, finanțat din fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurala prevede execuția lucrarilor de construcție rețea publica de apa…

- In prima sesiune a Programului „Casa Verde Fotovoltaice” au fost declarate eligibile pentru finantare 12.718 de proiecte in suma totala de 252 de milioane de lei, a anuntatAdministratia Fondului pentru Mediu (AFM). Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, transmis joi AGERPRES, in contextul…

- Sectorul zootehnic din Romania a fost finantat cu peste 606 milioane de euro din fondurile europene alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) pentru dezvoltarea fermelor de productie, informeaza Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Potrivit sursei…

- Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunta lansarea in perioada 11 mai – 30 noiembrie 2020 a primei sesiuni din 2020 de depunere a Cererilor de finantare pentru submasura pentru 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor – destinata asigurarii culturilor de…

- Guvernul a aprobat plafoanele alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2019, valoarea totala a sprijinului fiind de 85,5 milioane de euro, echivalentul a 406,12 milioane de lei, informeaza MADR. Beneficiarii acestui act normativ sunt circa 41.000 fermieri din sectorul…

- Romania poate cheltui 1% din totalul fondurilor alocate pentru dezvoltare rurala, respectiv 80 de milioane de euro, pentru sprijinirea fermierilor si agricultorilor afectati de criza Covid-19, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-un briefing de presa, informeaza AGERPRES . El…