Afinele, un adevărat beneficiu pentru sănătate Afinele sunt pline de nutrienți și compuși benefici, cum ar fi vitamina C. De asemenea, sunt fructe ușor de adaugat intr-o dieta. Specialiștii in sanatate arata ca acestea ajuta la combaterea inflamației și protejeaza impotriva cancerului. Fructele de afin au in compozitia lor substante antibacteriene si antiseptice si, foarte important, un echivalent vegetal al insulinei. Afinele sunt bogate intr-o substanța chimica numita antocianina, care le da aceasta culoare. Experții in sanatate cred ca aceasta confera numeroase beneficii pentru sanatate. Afinele sunt bogate in substanța chimica numita antocianina.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

