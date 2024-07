Afine mucegăite descoperite la LIDL: Clienții sunt nemulțumiți de calitatea de la raft Lidl se confrunta cu o serie de nemulțumiri din partea clienților dupa ce, in magazinul din Baneasa au fost descoperite la raft afine mucegaite. Fructele stricate au starnit reacții negative, clienții afirmand ca produsele de slaba calitate sunt ascunse in spatele caserolelor. Conform relatarilor, LIDL percepe pana la 50% din profitul producatorilor pentru a asigura […] The post Afine mucegaite descoperite la LIDL: Clienții sunt nemulțumiți de calitatea de la raft appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

