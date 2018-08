Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean poate recupera, astfel, fondurile investite pana acum pentru reabilitarea monumentului istoric si poate atrage sumele necesare pentru finalizarea lucrarilor. Valoarea totala estimata a proiectului este de 16,5 milioane lei, C.J. decontand pana acum, cheltuieli in valoare de 8,5 milioane…

- BCR, cea mai mare banca din Romania din punct de vedere al valorii activelor, a anuntat marti un avans de 128% al profitului net in primul semestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 697 milioane lei (149,7 milioane euro), in contextul in care a inregistrat un avans de peste 50% al creditarii…

- Industria de evenimente (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - MICE) aduce in mod direct, in Romania, circa 500 de milioane de euro anual, sume inca mici daca ne comparam cu tarile vestice, dar in crestere constanta, a declarat pentru AGERPRES Traian Badulescu, consultant de turism.…

- Franciza de agentii imobiliare Re/Max Romania a anuntat luni ca a inregistrat un avans de 35% al afacerilor dupa primele sase luni si mizeaza pe un plus de 40% in acest an, pana la 2,8 milioane euro. Compania a intermediat in primul semestru peste 1,000 de tranzactii imobiliare, in valoare de 40 de…

- Exporturile de marfuri au crescut cu 28,5% in primele cinci luni ale anului fata de perioada similara din 2017. Valoarea totala a produselor vandute peste hotare se ridica la un miliard 100 de milioane de dolari. Asta arata datele Biroului National de Statistica.

- AFI Europe Romania a anuntat ca a finalizat achizitia unui teren cu o suprafata de aproximativ 43.000 metri patrati, in proximitatea complexului de birouri AFI Park 1-5 si a mall-ului AFI Cotroceni din Bucuresti, printr-o tranzactie in valoare de 23 de milioane de euro. „Achiziţia ne va permite…

- Cuponiada din anii ’90 revine in actualitate. Gheorghe Lazar traiește in comuna ilfoveana Berceni. Lucreaza ca fochist și are nevoie de mai mulți bani. Și-a amintit ca are acțiuni la o fabrica și vrea sa le vanda. A venit la Depozitarul Central din București sa se intereseze care e situația contului…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, primul pachet de investitii strategice, care vor fi realizate prin parteneriat public-privat, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astazi adoptam primul pachet de investitii strategice, care vor fi realizate prin parteneriat public-privat. Ma refer la autostrada…