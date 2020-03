AFI Cotroceni isi reduce programul, in contextul pandemiei In contextul numarului tot mai mare de imbolnaviri cu coronavirus, mall-urile incep sa reactioneze. Daca majoritatea companiilor s-au rezumat doar la dezinfectari mai dese si instruire de personal, iata ca AFI Cotroceni si AFI Ploiesti anunta schimbarea programului celor doua mall-uri in urmatoarea perioada



Cele doua centre comerciale vor fi deschise intre 12:00 - 20:00, cu exceptia hypermarketurilor si farmaciilor.



"Acest interval orar va permite sa fie luate toate masurile de preventie si limitare a expunerii", se arata in comunicatul companiei.



"Chiriasii care…

Sursa articol si foto: business24.ro

