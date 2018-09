Stiri pe aceeasi tema

- Cetațeanul afgan care a fost impușcat de catre polițiști vineri dupa ce injunghiat doi cetațeni americani in gara din Amsterdam a avut „motive de natura terorista”, au declarat reprezentanții poliției locale, citați de Reuters, scrie Mediafax.Doua persoane au fost ranite vineri in gara centrala…

- Autorul atacului cu cutit comis vineri la Gara Centrala din Amsterdam, un afgan in varsta de 19 ani, a actionat cu o motivatie terorista, a anuntat sambata primaria acestui oras, intr-un comunicat cu primele informatii obtinute de autoritatile olandeze dupa interogarea suspectului, transmit agentiile…

- Doua persoane au fost ranite vineri in gara centrala din Amsterdam dupa ce au fost injunghiate de un atacator care a fost ulterior impușcat de polițiști, relateaza Reuters. Atacatorul a fost impușcat de catre polițiști și a fost transportat la spital. Postul local de televiziune AT5 a transmis ca atacul…

- Trei persoane au fost ucise miercuri intr-un incident care a avut loc intr-un sat din estul Belgiei, a anuntat mass-media belgiana, in timp ce un oficial local a spus ca a fost o chestiune privata care nu are nimic de-a face cu terorismul, informeaza Reuters.

- Atacul comis marti in fata Parlamentului de la Londra este socant, a declarat premierul Theresa May, avertizand ca amenintarea terorista ramane ridicata in Marea Britanie, relateaza Reuters. Politia...

- Cel putin 65 din cele 103 oameni aflati la bordul avionului prabusit in Mexic sunt cetateni americani, a declarat un reprezentant al Ambasadei SUA in Mexic, iar autoritatile au comunicat ca majoritatea victimelor au suferit rani minore, doar doua persoane fiind ranite mai serios, relateaza Reuters.

- Sclavia moderna practicata la spalatoriile de masini din Marea Britanie reprezinta principalul motiv de preocupare al celor care suna la linia antisclavie din aceasta tara, transmite Reuters, citeaza digi24.ro.

- Politia Capitalei anunta, printr-un comunicat de presa ca, in noaptea de joi spre vineri, un barbat din Sectorul 3, aflat sub influenta alcoolului, a injunghiat un caine fara stapan care intrare in scara blocului....