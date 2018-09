Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul cu cutit, care a fost comis joi intr-o suburbie a Parisului, afirmand ca unul din membrii sai este responsabil pentru incident, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un turist chinez a murit dupa ce a fost atacat de un hipopotam pe malul lacului Naivasha, din Kenya, aflat la aproximativ 90 de kilometri nord-vest de capitala Nairobi, informeaza duminica Reuters, preluata de agerpres. Barbatul, care facea fotografii pe malul lacului, a murit, iar un alt turist…

- Autoritațile din Macedonia au arestat marți șapte persoane acuzate ca au luptat in Siria și in Irak pentru gruparea terorista Stat Islamic, a declarat Oliver Spasovski, ministrul de Interne al Macedoniei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Persoanele arestate au varste cuprinse intre 23…

- Accident cu cel puțin zece raniți in Buzau, joi dupa-amiaza. Autoritațile buzoine au activat planul roșu de intervenție, in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz de transport persoane, un autoturism și un tractor. Primele informații venite la 112 aratau ca sunt zece persoane ranite.…

- Membrii celei mai importante retele teroriste din Indonezia, Jemaah Ansharut Daulah (JAD), afiliata gruparii teroriste Stat Islamic, au fost condamnati marti la inchisoare pentru terorism si afilierea la organizatii militante straine, relateaza Reuters.

- Membrii celei mai importante retele teroriste din Indonezia, Jemaah Ansharut Daulah (JAD), afiliata gruparii teroriste Stat Islamic, au fost condamnati marti la inchisoare pentru terorism si afilierea la organizatii militante straine, relateaza Reuters.

- Doi copii care se jucau in apa la mile distanta unul de celalalt pe plaja de pe Fire Island din statul New York au suferit rani la nivelul picioarelor care indica un posibil atac al unui rechin, primul incident de acest fel din statul New York in ultimii 70 de ani, precizeaza Reuters, conform agerpres.…

- Autoritațile britanice cred ca au reușit sa-i identifice pe presupușii autori ai atacului neurotoxic de la Salisbury, in urma caruia fostul spion rus Serghei Skripal și fiica sa, Iulia, au fost raniți, a declarat o sursa familiara cu investigația, potrivit presei britanice,citate de agenția Reuters,…