- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut o conferința de presa la scurt timp dupa uciderea, intr-un atac cu drona in apropiere de aeroportul din Baghdad, a comandatului iranian Qasem Soleimani. SUA vor trimite mai multe trupe in Orientul Mijlociu, in condițiile in care tensiunile au escaladat…

- Generalul iranian Qassem Soleimani, șeful forțelor de elita Quds, și comandantul miliției irakiene Abu Mahdi al-Muhandis, au fost uciși vineri dimineata într-un atac aerian lansat asupra convoiului lor pe aeroportul din Bagdad. În atac a fost folosita o drona MQ-9 Reaper. Aceste…

- ″Iranul nu a castigat vreodata un razboi, dar niciodata nu a pierdut o negociere″⁣, a scris vineri pe Twitter presedintele american Donald Trump, transmite agenția EFE. Este prima reacție oficiala a președintelui american dupa ce aviatia SUA l-a ucis la ordinul sau pe generalul iranian Qassem Soleimani…

- Rusia a atentionat vineri impotriva consecintelor uciderii tintite, la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un atac american „hazardat” ce va fi urmat de „amplificarea tensiunilor in regiune”, informeaza Reuters si AFP. „Asasinarea lui Soleimani (…) constituie o miscare riscanta ce va…

- Generalul iranian Qassem Soleimani și Abu Mahdi al-Muhandis, cel mai important comandant al poliției irakiene, au fost uciși, vineri, pe aeroportul din Bagdad, intr-un atac aerian comandat chiar de președintele Donald Trump, transmite Reuters, citat de G4Media . Pentagonul a transmis ca atacul a avut…

- Presedintele SUA Donald Trump a afișat, pe Twitter, imaginea drapelului american, fara alte comentarii, la scurt timp dupa anuntul mortii generalului iranian Qassem Soleimani, in noaptea de joi spre vineri in timpul unui raid asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad. Generalul iranian Qassem Soleimani,…

- Iranul va fi și mai hotarat in rezistența sa fața de SUA, a declarat președintele iranian Hassan Rouhani, ca reacție la asasinarea generalului Qassem Soleimani, scrie Reuters. „Martiriul lui Soleimani va face ca Iranul sa fie și mai hotarat sa reziste expansionismului Americii și sa apere valorile noastre…