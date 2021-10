Afganistanul reîncepe să emită paşapoarte Afganistanul a inceput de azi sa emita din nou pasapoarte pentru cetatenii sai, dupa luni de intarziere care au impiedicat tentativele celor care doreau sa plece din tara, potrivit Reuters. Procesul de emitere de pasapoarte, care incetinise chiar si inainte de revenirea islamistilor la putere in urma retragerii trupelor americane, le va pune la dispozitie solicitantilor documente cu acelasi format fizic ca si cele emise de guvernul anterior, a indicat o oficialitate. Zilnic vor fi emise intre 5.000 si 6.000 de astfel de documente Alam Gul Haqqani, seful interimar al Biroului de pasapoarte, le-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Afganistanul incepe marti sa emita din nou pasapoarte pentru cetatenii sai, a declarat marti o oficialitate de rang inalt, dupa luni de intarziere care au impiedicat tentativele celor care doreau sa plece din tara din cauza preluarii controlului in tara de catre talibani,

- Talibanii vor anunța un nou guvern pentru Afganistan saptamana viitoare și se așteapta ca turbulențele economice și deprecierea valutara care au urmat preluarii administrației in urma cu doua saptamani sa dispara rapid, transmite Reuters. Zabihullah Mujahid, principalul purtator de cuvant al miscarii,…

- Exista informatii "extrem, extrem de credibile" despre un atac iminent, planificat de catre insurgenti, împotriva celor care se aduna pe aeroportul din Kabul în încercarea de a fugi din Afganistan, a confirmat joi secretarul de stat britanic pentru fortele armate, James Heappey,…

- Uniunea Europeana va incepe saptamana aceasta discutiile cu privire la consecintele pe care le-ar putea avea evolutiile recente din Afganistan asupra securitatii si migratiei in cadrul blocului comunitar, a declarat luni un purtator de cuvant al presedintiei slovene a Consiliului UE, informeaza Reuters.…

- Doisprezece oameni au murit pe aeroportul din Kabul si in imprejurimile acestuia, in ultimele trei zile, potrivit unui oficial taliban citat de Reuters. Oficialul, care a vorbit sub protectia anonimatului, a spus ca decesele au fost cauzate de focuri de arma sau de busculade. El i-a indemnat pe oamenii…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a parasit Afganistanul, unde talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea, plecand spre Tadjikistan, a anuntat duminica un inalt responsabil din Ministerul afgan de Interne, citat de Reuters. Invitat sa comenteze, biroul presedintelui a declarat ca "nu poate spune nimic…

- Talibanii au intrat „din toate parțile” in Kabul, capitala Afganistanului, potrivit unor informații venite chiar din interiorul Ministerului de Interne afgan. Duminica, 15 august, ministrul afgan de Interne, Abdul Sattar Mirzakwal, a anunțat „un transfer pasnic al puterii” catre un guvern de tranzitie.…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane, informeaza Digi24. Talibanii au inceput sa intre din toate parțile in Kabul, a anunțat duminica ministrul afgan de Interne, potrivit Reuters. Ei au primit ordine sa evite…