Afganistanul nu va participa la convorbirile de pace cu talibanii conduse de Rusia (surse guvernamentale)

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene marți sa intensifice sancțiunile impuse Rusiei, afirmand ca Blocul comunitar trebuie sa fie solidat cu Statele Unite, dupa ce Washingtonul a a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic din Salisbury, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene sa inaspreasca sancțiunile impuse Federației Ruse, afirmand ca blocul comunitar trebuie sa fie solidar cu Statele Unite ale Americii, dupa ce Washingtonul a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic de la Salisbury . Marea Britanie, UE și SUA…

- Statele Unite considera drept "ingrijoratoare" eforturile Rusiei de dezvolta arme spațiale, inclusiv sisteme laser mobile pentru distrugerea sateliților in spațiu, a declarat Yleem D.S. Poblete, asistent al secretarului de Stat pentru Controlul Armelor, relateaza agenția de știri Reuters, potrivit…

- Rusia ar putea avea in vedere un razboi economic daca Statele Unite impun interdictii asupra unor banci sau unei anumite valute, a declarat vineri premierul rus Dmitri Medvedev, citat de TASS, Reuters si AFP, scrie Agerpres. "Nu vreau să comentez despre discuţii privind viitoare sancţiuni,…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP. In conferinta de presa comuna de…

- Casa Alba a negat ca presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca Rusia nu mai vizeaza Statele Unite, precizand ca raspunsul sau, "nu", era destinat a le indica jurnalistilor ca nu va mai lua alte intrebari, si nu se referea la potentialul amestec al Moscovei in alegerile din SUA, transmite…

- Statele Unite si Rusia au stabilit data unei noi intrevederi a presedintilor Donald Trump si Vladimir Putin, dar liderul rus afirma ca, "din nefericire", relatiile bilaterale "nu sunt in cea mai buna stare acum" din cauza disputelor politice de la Washington, informeaza Mediafax.Moscova si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care prevede contramasuri ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei in aprilie de Statele Unite ale Americii, informeaza Reuters. Legea ii asigura intre altele presedintelui rus puterea de a rupe relatiile cu tari considerate neprietenoase…