- Afganistanul a lansat luni o campanie la nivel national de vaccinare impotriva poliomielitei vizand 9,9 milioane de copii cu varsta sub cinci ani, a anuntat Ministerul Sanatatii Publice, potrivit DPA, potrivit AGERPRES. Circa 65.000 de angajati din domeniul sanitar sunt repartizati pentru…

- In Romania astazi, 15 ianuarie, incepe a doua etapa de vaccinare anti-Covid. Astfel, persoanele incluse – cele de peste 65 de ani, cele aflate in evidența cu boli cronice și angajații din domenii esențiale – se vor putea programa pentru vaccinare incepind de vineri, 15 ianuarie, de la ora 15.00, transmite…

- Persoanele cu dizabilitați din municipiul Deva se pot programa in etapa a II-a a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 la medicul de familie. Conform informațiilor furnizate de conducerea Direcției de Sanatate Publica Hunedoara, medicii de familie vor intocmi listele cu cei care doresc…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca a doua etapa de vaccinare va incepe in data de 15 ianuarie, ora 15.00, iar programarea va putea fi facuta pe o platforma special infiintata, la un numar unic de telefon, personal, prin medicul de familie, prin serviciile de call-center…

- Autoritațile pregatesc a doua etape de vaccinare, conform Strategiei Naționale. Vor putea fi vaccinați cei care lucreaza in domenii cheie, esențiale, intre care președintele, membrii Executivului, clericii,...

- Pana astazi, 7 ianuarie, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul nostru au ajuns 2.750 doze de vaccinare impotriva COVID-19, care au fost deja repartizate centrelor de vaccinare din unitațile sanitare.

- Autoritațile sucevene pregatesc a doua etapa de vaccinare impotriva Covid-19. Astazi, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan a convocat la sediul Palatului Administrativ, o ședința de lucru in vederea pregatirii celei de-a doua etape a strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 de la nivelul…

- In prima etapa a vaccinarii impotriva COVID-19, etapa in care va avea loc imunizarea personalului medico-sanitar, la nivelul județului Prahova au fost amenajate 14 centre de vaccinare, doua dintre acestea urmand sa funcționeze la Campina, in cadrul celor doua spitale – Spitalul Municipal și Spitalul…