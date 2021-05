Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de securitate au fost intensificate la Kabul sâmbata, în contextul în care autoritatile se pregatesc pentru reactii ale insurgentilor talibani la faptul ca militarii americani sunt înca prezenti în tara, dincolo de termenul-limita de 1 mai convenit în 2020…

- Talibanii au salutat inceperea retragerii fortelor internationale din Afganistan, intr-un articol publicat pe unul dintre site-urile lor, potrivit dpa. Militantii islamisti sustin ca prezenta fortelor internationale a fost principalul motiv de razboi in tara si isi exprima optimismul ca odata cu retragerea…

- Atacul cu cele mai multe victime a avut loc in provincia Logar, in momentul in care, la Kabul, comandantul fortelor americane si al NATO din Afganistan, generalul Scott Miller, declara ca au inceput pregatirile pentru retragerea fortelor straine prezente in aceasta tara, conform deciziei recente a presedintelui…

- "Incercarea Rusiei de a-l ucide pe domnul Navalnii creaza un model alarmant de utilizare a armelor chimice de catre Rusia", a spus un oficial american.Conform Mediafax , printre cei vizati se numara Alexander Bortnikov, care conduce FSB (Serviciul Federal de Securitate), principala agentie de informatii…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a reafirmat vineri intr-un discurs rostit online, cu ocazia Conferintei de Securitate de la Munchen, importanta parteneriatului transatlantic, intorcand astfel pagina "diplomatiei tranzactionale" a predecesorului sau Donald Trump si promitand ca SUA vor face fata impreuna…

- NATO va parasi Afganistanul atunci „cand va veni momentul”, fara riscul „de a slabi progresele semnificative realizate”, a declarat luni secretarul general Jens Stoltenberg, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din Alianta, prevazuta pentru 17-18 februarie. Stoltenberg a spus ca talibanii trebuie…