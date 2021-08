Afganistanul, în faţa unei crize umanitare pe măsură ce se apropie termenul-limită al evacuărilor Tarile vecine Afganistanului ar trebui sa-si deschida frontierele terestre pentru a permite mai multor afgani sa plece, a declarat miercuri un diplomat dintr-o tara membra a NATO, in timp ce organizatiile umanitare avertizeaza asupra unei crize umanitare iminente sub regimul taliban, relateaza Reuters.



"Iranul, Pakistanul si Tadjikistanul ar trebui sa extraga mai multe persoane din Afganistan, utilizand fie rute aeriene, fie terestre", a afirmat diplomatul citat, cu sediul la Kabul, subliniind ca "este vital ca aceste rute aeriene si terestre sa fie folosite foarte rapid".



