Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 soldati afgani au fost ucisi in urma exploziei unei masini-capcana in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, a anuntat sambata un consilier local, citat de DPA, potrivit Agerpres. Atacul a fost revendicat de talibani.

- Talibanii au revendicat responsabilitatea unui atentat cu masina-capcana la o baza militara din provincia Nangarhar in estul Afganistanului care a ucis cel putin 14 soldati sambata, informeaza DPA. Explozia din districtul Shirzad al provinciei a ranit alti patru soldati, potrivit unui…

- Gruparea terorista Stat Islamic (SI) a revendicat vineri dimineata responsabilitatea pentru dublul atac sinucigas soldat cu cel putin 32 de morti, comis intr-o piata din centrul Bagdadului, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Atacul de joi a fost cel mai grav care a avut loc in capitala Irakului…

- De cateva luni, capitala Afganistanului se confrunta cu o recrudescenta a violentelor, in ciuda negocierilor de pace dintre talibani si guvern, care au loc la Doha, din luna septembrie.Tariq Arian, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat ca responsabil de atac sunt "teroristii". Printre…

- Cel puțin opt persoane au murit, duminica, in urma unui atac cu mașina capcana, in vestul orașului Kabul, din Afganistan. Alte 15 persoane au fost ranite, intre care un membru al Parlamentului, potrivit AP.

- O jurnalista de televiziune si soferul ei au fost asasinati de atacatori necunoscuti, care au deschis focul asupra masinii in care se aflau aceștia, au anuntat joi oficiali locali, citati de dpa, potrivit Agerpres. Atacul a avut loc in Jalalabad, capitala provinciei Nangarhar, din estul Afganistanului.

- Atac terorist in Germania: „Sunt morti si raniti”.foto Mai multe persoane au fost ranite, marti, in urma unui atac in Germania, in zona pietonala Trier. O masina a intrat in multime, provocand moartea a doi oameni, iar alti zece sunt raniti. La fata locului, au ajuns mai multe echipaje ale Politiei…

- Doua bombe au explodat intr-o piata din provincia afgana Bamiyan, situata in apropiere de capitala Kabul. Primul bilant al autoritatilor indica cel putin 14 morti si 45 de raniti.Atacul a avut loc intr-o zona relativ linistita din Afganistan.