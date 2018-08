Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a discutat luni cu printul Mohammen bin Salman al Arabiei Saudite despre situatia din Siria, Irak, Afganistan si Yemen, au transmis reprezentantii Departamentului de Stat din Statele Unite, relateaza Reuters.

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP. In conferinta de presa comuna de…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a lansat, duminica, mai multe atacuri la adresa liderilor de la Teheran, comparandu-i cu "mafia" si promitand sprijin iranienilor care nu sunt multumiti de actualul lor guvern. Intr-un discurs adresat in California unei audiente majoritar iranian-americana,…

- Amestecul rus in alegerile americane din 2016 continua sa zguduie Washingtonul, la o saptamana de la summitul extrem de criticat intre Donald Trump si Vladimir Putin, prin publicarea unor documente ”top secret” coplesitoare cu privire la un fost consilier al campaniei republicane suspectat de FBI ca…

- Misiunea NATO in Afganistan, Resolute Support, a respins marti informatiile potrivit carora comandantul sau, generalul John Nicholson, a declarat ca Statele Unite sunt pregatite sa se alature unor negocieri directe cu talibanii, precizand ca aceste comentarii au fost "interpretate gresit", relateaza…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a sosit luni la Kabul, intr-o vizita neanuntata, relateaza dpa, citand un oficial afgan. Mike Pompeo se va intalni cu presedintele afgan Ashraf Ghani, impreuna cu care va sustine o conferinta de presa comuna, si cu alti responsabili, a indicat un purtator de cuvant…

- Discutiile intre Statele Unite si Coreea de Nord ”avanseaza rapid”, cu o zi inaintea summitului istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, a declarat luni, la Singapore, secretarul de Stat american Mike Pompeo, relateaza AFP. ”Sunt foarte optimist in privinta sanselor de reusita” a primei intalniri…

- Talibanii au anunțat un armistițiu de trei zile, aceasta fiind pentru prima data cand sunt de acord cu incetarea focului din 2001 de la intervenția forțelor aliate conduse de Statele Unite, scrie BBC.