- Comunitatea internationala nu trebuie sa permita ca Afganistanul sa redevina baza a terorismului international, a afirmat, luni seara, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care a pledat si pentru accelerare...

- La sfirșitul lunii au fost efectuate zeci de percheziții in nordul și centru țarii (domicilii, automobile, incaperi, depozite, etc.) la 10 figuranți intr-un dosar de trafic de droguri. Suspecții fiind implicați intr-o cauza penala pornita in luna aprilie curent, cind polițiștii au efectuat zeci de percheziții…

- Cu doar câteva saptamâni înaintea unor alegeri cruciale, cancelarul Germaniei, ignorând protestele puternice venite din Europa de Est, a semnat un acord istoric privind un gazoduct care avea sa treaca pe sub Marea Baltica și sa consolideze influența Rusiei asupra securitații…

- Presedintele Joe Biden crede ca a obtinut puncte in dorinta sa de a demonstra ca democratiile sunt eficiente comparativ cu politica Chinei, iar in prezent si-a exprimat intentia de a se intalni cu omologul Xi Jinping in urmatoarele luni, conform unei declaratii facute joi de Casa Alba, transmite AFP.…

- Miercuri, 16 iunie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, se va intalni, la Geneva, cu președintele Statelor Unite, biden_4130.html">Joe Biden. Summitul se va desfașura la inițiativa parții americane. Stabilitatea strategica și securitatea informaționala, cooperarea in chestiunea coronavirusului,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a primit duminica la castelul Windsor pe presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters si AFP. Regina in varsta de 95 de ani, purtand o rochie inflorata si o palarie roz, a asistat alaturi de Joe Biden si sotia sa Jill la o parada a garzilor de onoare,…

- Constanța și Romania prezinta cel mai ridicat numar de capturi in materie de droguri. Aceste doua orașe importante ale Romaniei se afla in topul consumului și traficului de substanțe interzise.

- Vladimir Putin a declarat vineri ca si-ar dori ca tarile europene sa plateasca pentru gazul rusesc mai degraba in euro decat in dolari. Kremlinul face eforturi de ani de zile sa decupleze economia rusa de moneda americana, care nu poate fi ocolita in comertul mondial, dar care face Rusia mai vulnerabila…