Afganistan: Un soldat american a fost ucis într-un atac din interior Un soldat american a fost ucis in sudul Afganistanului, in urma unui atac care pare sa fi venit din interior, a anuntat sambata misiunea NATO Resolute Support, intr-o declaratie preluata de agentiile internationale de presa. Alti doi militari din SUA au fost raniti, dar sunt in stare stabila. Talibanii afgani au comunicat, potrivit Reuters, ca un membru al fortelor de securitate afgane a deschis focul asupra militarilor americani in provincia Uruzgan din sudul Afganistanului si a facut mai multe victime - patru morti si un numar neprecizat de raniti. Asa-numite atacuri "green-on-blue" - ale militarilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Opt militari din Batalionul 30 Protecția Forței "Vulturii Carpaților" din Câmpulung Muscel au fost raniți azi, în Afganistan, dupa ce au fost prinși într-un atac cu mașina capcana, anunța Ministerul Apararii Naționale (MApN). "Opt militari din Batalionului 30 Protecția Forței "Vulturii…

