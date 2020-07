Afganistan: Un nou atac al talibanilor, în pofida eforturilor pentru negocieri de pace Un atacator sinucigas taliban a detonat miercuri un vehicul militar incarcat cu explozivi in apropierea resedintei guvernatorului provincial si a sediului politiei din provincia afgana Kandahar, ucigand cel putin trei persoane, transmite agentia Reuters.



''In jurul orei (locale) 4 dimineata, asupra unui atacator sinucigas care conducea un camion de mare tonaj (al trupelor afgane) fortele de securitate au deschis focul inainte ca el sa-si atinga tinta, dar a detonat explozivii langa sediul politiei si complexul rezidential al guvernatorului'', a declarat un purtator…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

