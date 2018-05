Stiri pe aceeasi tema

- Zi sangeroasa in Afganistan. Cel putin 29 de oameni au fost ucisi si 49 au fost raniti intr-un dublu atentat sinucigas la Kabul. Printre cei ucisi sunt 8 jurnalisti, intre care un fotograf al agentiei France Presse si 2 ziaristi de la Radio Europa Libera.

- Unsprezece copii au fost ucisi intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana comis de un kamikaze presupus a fi taliban langa o moschee in sudul Afganistanului, a anuntat luni purtatorul de cuvant al...

- Mai multe rachete au lovit luni aeroportul militar Tayfur, din centrul Siriei, informeaza agentia oficiala de presa siriana SANA. „Exista suspiciunea ca este vorba de un atac american", a precizat sursa citata, potrivit Agerpres. Ulterior, SANA a retras orice referire la SUA.

- Comandantul fortelor SUA si ale NATO din Afganistan, generalul John Nicholson, i-a sfatuit miercuri pe talibani sa participe la convorbirile de pace propuse la sfarsitul lui februarie de catre presedintele afgan, Ashraf Ghani, relateaza AFP. ''Este probabil cel mai bun moment pentru…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte patru au fost ranite – toti civili – dupa ce un atacator sinucigas a detonat o masina capcana la bordul careia se afla, atacul vizand – dupa primele informatii – un convoi al trupelor straine vineri dimineata in estul capitalei afgane Kabul, relateaza…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte patru au fost ranite - toti civili - dupa ce un atacator sinucigas a detonat o masina capcana la bordul careia se afla, atacul vizand - dupa primele informatii - un convoi al trupelor straine vineri dimineata in estul capitalei afgane Kabul, relateaza…

- 25 de soldați uciși in Afganistan, in urma unui atac al talibanilor. Un oficial afgan a declarat ca cel puțin 25 soldați au fost uciși in vestul țarii, dupa un atac al insurgenților talibani in vestul provinciei Farah. Dawlat Waziri, purtator de cuvant al Ministerelor Froțelor de Aparare, a spus ca…

- Cel putin 18 militari afgani au fost ucisi in urma unui atac al insurgentilor talibani asupra unui post de control al armatei afgane, in provincia Farah, situata in vestul Afganistanului, a anuntat sambata Ministerul Apararii de la Kabul, citat de site-ul cotidianului Le Figaro.