Afganistan. Un civil german, împuşcat în drum spre aeroportul din Kabul Un civil german a fost impuscat vineri in timp ce se indrepta spre aeroportul din Kabul. Starea sanatatii sale nu este ingrijoratoare si el va fi in curand evacuat din Afganistan, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters. Incidentul arata, insa, cat de tensionata este situația in Afganistan, […] The post Afganistan. Un civil german, impuscat in drum spre aeroportul din Kabul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

