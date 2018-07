Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece persoane – inclusiv opt civili -au fost ucise marti intr-un atentat sinucigas vizand un vehicul al fortelor de securitate afgane, la Jalalabad (est), a declarat un purtator de cuvant provincial pentru AFP. Atacatorul sinucigas a venit pe jos si s-a detonat in apropierea unei statii de…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 45 au fost ranite intr-un atentat sinucigas comis duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, in estul Afganistanului, a declarat purtatorul sau de cuvant, Attaullah Khogyani, relateaza AFP si Reuters. Atacul, comis in orasul Jalalabad,…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si alte 16 ranite intr-un atentat sinucigas cu bomba comis sambata in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, intr-un loc unde se sarbatorea finalul Ramadanului si a doua zi a incetarii focului convenite intre militantii talibani si trupele guvernamentale,…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte cateva zeci au fost ranite luni, la Kabul, intr-un atac sinucigas care a avut loc la intrare in Ministerul pentru Reabilitare rurala si Dezvoltare al Afganistanului, au anuntat oficiali afgani, informeaza AFP si dpa. Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului…

- Atentat cu masina-capcana: Cel putin 16 morti, civili si politisti si 38 de raniti Explozia a avut loc in jurul pranzului, in centrul orasului. Nicio grupare nu a revendicat pana acum tentativa de atentat. Cel putin 16 persoane au fost ucise, iar alte 38 ranite – majoritatea civili – marsi, la Kandahar,…

- Cel putin 16 persoane au fost ucise si alte 38 au fost ranite, majoritatea civili, marti la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau s-o dezamorseze in centrul orasului, relateaza AFP. La aproape patru ore dupa explozie, survenita…

- Cel putin patru politisti si un civil au fost ucisi si mai mult de 30 de persoane au fost ranite marti la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau s-o dezamorseze, transmite AFP, citand responsabili locali. 'Cinci persoane…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 45 ranite intr-o serie de explozii vizand un meci de cricket la Jalalabad in estul Afganistanului, au anuntat sambata autoritatile, citate de France Presse. Acest atentat, care a avut loc vineri seara in jurul orei locale 23.00 in timp ce avea loc meciul, este…