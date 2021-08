Afganistan: UE îi ameninţă pe talibani cu izolarea pe plan internaţional Uniunea Europeana i-a amenintat joi pe talibani ca vor fi izolati pe plan international daca vor prelua puterea cu forta in Afganistan si le-a cerut acestora sa reia discutiile de fond cu autoritatile de la Kabul si sa puna capat imediat violentelor, informeaza AFP.



"Daca iau puterea cu forta si vor restabili un emirat islamic, talibanii nu vor fi recunoscuti (din punct de vedere diplomatic), vor fi izolati, lipsiti de sprijin international si cu perspectiva unui conflict permanent si a unei instabilitati prelungite in Afganistan, a avertizat intr-un comunicat seful diplomatiei europene,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

